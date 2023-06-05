Российские туристы пожаловались на тройной рост цен в Турции

Туристы из России сообщили о том, что в Турции цены увеличились втрое.

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По словам туристов, с 2023 года цены на отдых в Турции выросли в разы. Поднялась стоимость не только путевок, но и продуктов питания в стране. Например, баночка детского пюре – 280 рублей, а самый дешевый гамбургер – 508 рублей.

Туристы также отметили, что значительно подорожали экскурсии в музеи, бытовая химия, техника, электроприборы. Выросли в цене и брендовые вещи. Например, кроссовки Nike, которые ранее стоили 50–60 долларов, сегодня стоят 113 долларов.

По сообщению отдыхающих, в некоторых магазинах отсутствуют ценники, так как продавцы не успевают их менять. Стоимость товаров изменяется ежедневно. Говядина в вакуумной упаковке стоит 2 300 рублей, красная рыба – 1 400.