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"Турпром": Назван Топ-10 стран, где проще всего получить шенгенскую визу на лето 2023 года

Издание "Турпром" составило топ-10 стран, где легче всего получить шенгенскую визу на лето 2023 года.

Назван Топ-10 стран, где проще всего получить шенгенскую визу на лето 2023 года
© Banki.loans

В этом рейтинге сказано, что десять стран с минимальным уровнем отказов поставлены от самого высокого к самому низкому и выглядят так.

"Италия – 12,7%, Греция - 12,5%, Швейцария – 12%, Польша – 11,6%, Люксембург – 10,5%, Финляндия – 9,7%, Словакия – 9,7%, Латвия – 9,5%, Литва – 7,8%, Исландия – всего 1,9%".

В выдаче виз россиянам отказывают Польша, Финляндия, Словакия, плюс страны Прибалтики. Туристам из других стран чаще всего отказывают Мальта, Швеция, а также Бельгия и Франция. Франция - лидер по числу отклоненных виз. В целом здесь отклонили более 400 тысяч заявлений из почти 2 млн в прошлом году.

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