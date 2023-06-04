Назван Топ-10 стран, где проще всего получить шенгенскую визу на лето 2023 года

В этом рейтинге сказано, что десять стран с минимальным уровнем отказов поставлены от самого высокого к самому низкому и выглядят так.

В выдаче виз россиянам отказывают Польша, Финляндия, Словакия, плюс страны Прибалтики. Туристам из других стран чаще всего отказывают Мальта, Швеция, а также Бельгия и Франция. Франция - лидер по числу отклоненных виз. В целом здесь отклонили более 400 тысяч заявлений из почти 2 млн в прошлом году.