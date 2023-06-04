Перечислены главные антитуристические направления в Европе летом 2023 года

В список антитуристических направлений вошел город Гальштат в Австрии, где крайне недовольны активностью путешественников. Там ввели дневные ограничения на въезд машин и автобусов. Схожие меры действуют во французском Марселе, пишет Euronews.

Определенные правила для отдыхающих также начали действовать в трех городах Италии. Так, в Портофино нельзя долго фотографироваться рядом с достопримечательностями, в Венеции введены запреты в отношении круизных лайнеров, а в Риме ограничен проход к ряду достопримечательностей.