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Перечислены главные антитуристические направления в Европе летом 2023 года

Ряд популярных стран Европы вводит ограничения для сдерживания чрезмерного турпотока летом 2023 года.

Перечислены главные антитуристические направления в Европе летом 2023 года
© Слово и Дело

В список антитуристических направлений вошел город Гальштат в Австрии, где крайне недовольны активностью путешественников. Там ввели дневные ограничения на въезд машин и автобусов. Схожие меры действуют во французском Марселе, пишет Euronews.

Определенные правила для отдыхающих также начали действовать в трех городах Италии. Так, в Портофино нельзя долго фотографироваться рядом с достопримечательностями, в Венеции введены запреты в отношении круизных лайнеров, а в Риме ограничен проход к ряду достопримечательностей.

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