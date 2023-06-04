Стюардесса назвала одну необходимую для удачного полета вещь в ручной клади

Стюардесса американских авиалиний Delta Airlines посоветовала всегда брать в ручную кладь спиртовые салфетки. Советами для удачного путешествия на самолете член экипажа поделилась в ролике в TikTok.

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По словам бортпроводницы по имени Сиси, такая вещь как упаковка влажных спиртовых салфеток может выручить пассажиров в разных ситуациях. «В следующий раз, когда вы будете в полете и почувствуете, что вас укачало, достаньте одну салфетку и поднесите к носу. Так вы справитесь с тошнотой», — поделилась сотрудница Delta Airlines.

Кроме того, стюардесса назвала спиртовые салфетки необходимыми для удаления неприятного запаха в обуви.

«Просто положите салфетку в обувь и запах исчезнет. Кроме того, вы можете промокнуть салфеткой подмышки, если сильно вспотели», — посоветовала Сиси.

В заключение бортпроводница отметила, что салфетками можно протереть запачкавшийся экран телефона.