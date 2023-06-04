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На пляжи Флориды выбросило тонны водорослей с опасными бактериями

Это кусок так называемого «Великого Атлантического пояса саргассовых водорослей», который весит около 13 млн тонн.

На пляжи Флориды выбросило тонны водорослей с опасными бактериями
© Unsplash

Учёные предупреждают, что они не только издают неприятный запах, но и несут реальную опасность, поскольку в них содержатся бактерии Vibrio. Они особенно вредны для людей с ослабленной иммунной системой, в частности, с хроническими заболеваниями печени. Бактерии могут проникнуть через слизистую оболочку кишечника и привести к сепсису и даже к летальному исходу. По мнению учёных, к их распространению приводит загрязнение мирового океана.

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