На пляжи Флориды выбросило тонны водорослей с опасными бактериями

Учёные предупреждают, что они не только издают неприятный запах, но и несут реальную опасность, поскольку в них содержатся бактерии Vibrio. Они особенно вредны для людей с ослабленной иммунной системой, в частности, с хроническими заболеваниями печени. Бактерии могут проникнуть через слизистую оболочку кишечника и привести к сепсису и даже к летальному исходу. По мнению учёных, к их распространению приводит загрязнение мирового океана.