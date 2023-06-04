Въехать в РФ по единой электронной визе будет можно еще в трех пунктах

Правительство расширило перечень пунктов пропуска для въезда граждан других государств в Россию по единой электронной визе в Санкт-Петербурге. О таком распоряжении кабмина сообщается на его сайте.

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Уточняется, что эта мера является частью подготовительной работы по запуску единой электронной визы. Ожидается, что посещать РФ по ней будет можно с 1 июля 2023 года.

«В перечень добавлены три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербург — форт Константин, Английская набережная и набережная Лейтенанта Шмидта», — говорится в публикации.

Электронная виза может быть оформлена в специальном разделе на сайте МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для ее получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия.

Между тем, как писала «Парламентская газета»,власти Мурманской области приняли постановление, согласно которому вводится плата за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения для жителей других регионов, въезд в «Териберку» обойдется в 360 рублей. Документ опубликован на портале правительства региона, расценки — на сайте минприроды.