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Сервис OneTwoTrip перечислил города, где находятся отели с самыми высокими оценками

Путешественники по России выше всего оценивают гостиницы Зеленоградска в Калиниградской области и Смоленска. За границей туристы лучше всего отзываются об отелях в Сухуме и Флоренции. Это стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в распоряжение РИА Новости.

Перечислены города, где находятся отели с высшими оценками
© Pxhere

В перечне городов с отелями, которые получили самые высокие оценки от постояльцев, не оказалось столиц и мегаполисов. Однако в топ-10 попали многие курорты. На первом месте Зеленоградск: гостиницам в этом городе ставят 9,19 из 10 баллов. Вторая строчка у Смоленска с 8,99 балла.

В компании обратили внимание, что третье место занимает Калининград с оценкой 8,84 балла. В рейтинг также попали Красная Поляна, Эстосадок, Мурманск, Чебоксары, Омск, Уфа и Тюмень.

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За рубежом, по данным OneTwoTrip, наиболее высокие оценки от путешественников получают отели в Сухуме: 9,02 балла из 10. Далее следуют Флоренция с оценкой 9 и Вантаа, получившая 8,80. Помимо этих городов, в топе Рига, Вена, Хельсинки, Лиссабон, Вильнюс, Тбилиси и Ереван.

Ранее "Рамблер" писал о преимуществах маленьких городов перед Москвой.

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