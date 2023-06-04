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Альтернативы отдыха в Турции предложили россиянам

Отдых в Турции стал дороже для российских путешественников, однако ему есть альтернативы. В частности, россияне могут выбрать как минимум пять направлений, которые могут стать достойной заменой турецким курортам.

Альтернативы отдыха в Турции предложили россиянам
© Вечерняя Москва

Так, одной из альтернатив может стать Абхазия. Эксперты отмечают, что в этом регионе можно обнаружить теплое чистое море, низкие цены и живописные пейзажи.

Не менее достойной заменой Турции может стать и Грузия. В ее столице, Батуми, есть несколько пригородных пляжей у чистого моря. Также эксперты рекомендуют продегустировать вино и хачапури, а еще оценить местные природные достопримечательности.

В качестве еще одной альтернативы Турции предлагаются Объединенные Арабские Эмираты. Они могут предоставить комфортный отдых, который будет бесплатным для детей.

Также можно отправиться в Армению. В ее курортном городе Севане стоит посетить древние монастыри, средневековое кладбище, заповедник, а также селимский перевал, насладиться видами на одноименное озеро, а также подняться на потухший вулкан Аждаак в Гегамских горах, передает РИА Новости.

Уже этим летом Россия запустит регулярное прямое авиасообщение с Кубой. С 1 июля россияне смогут посетить Гавану. По прогнозам аналитиков в сфере туризма, турпоток должен составить более 150 тысяч туристов, то есть выйти на допандемийный уровень. В какие еще курортные страны россияне смогут в ближайшем будущем улететь без пересадок, выясняла «Вечерняя Москва».

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