Астану и Баку соединило прямое авиасообщение
Билеты на первый рейс начали продавать ещё в марте.
Их приобрели свыше 100 человек, сообщает «МИР 24». Прямое авиасообщение появилось между Астаной и Баку.
Рейс организовал казахстанский лоукостер Fly Arystan. Первый рейс встретили в Международном аэропорту Гейдара Алиева.
Кроме того, с 2022 года Fly Arystan осуществляет перелёты из Актау в Баку.
Старший менеджер по продажам компании Даур Еркенулы отметил, что благодаря новому направлению связали не только туристические, но и деловые поездки.
Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Стоимость перелёта составляет от 100 долларов.
На данный момент перевозки между Азербайджаном и Казахстаном организуют четыре компании.