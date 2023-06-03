Астану и Баку соединило прямое авиасообщение

Билеты на первый рейс начали продавать ещё в марте.

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Их приобрели свыше 100 человек, сообщает «МИР 24». Прямое авиасообщение появилось между Астаной и Баку.

Рейс организовал казахстанский лоукостер Fly Arystan. Первый рейс встретили в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

Кроме того, с 2022 года Fly Arystan осуществляет перелёты из Актау в Баку.

Старший менеджер по продажам компании Даур Еркенулы отметил, что благодаря новому направлению связали не только туристические, но и деловые поездки.

Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Стоимость перелёта составляет от 100 долларов.