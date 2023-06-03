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Жители России не стали сокращать свои расходы на летние поездки

На данный момент уже раскуплена половина туров на лето 2023 года.

Жители России не стали сокращать свои расходы на летние поездки
© runews24.ru

Вице-президент АТОР отметил, что старт продаж на летние туры открылся очень рано. Ещё в январе объёмы проданных путёвок вышли на весенне-летний уровень.

Сергей Ромашкин отметил, что лидирующие направления остались такими же, как и в прошлые годы.

При общем сокращении расходов, жители России решили не экономить на летних поездках.

Больше всего увеличился спрос на путешествия в Дагестан. Объёмы продаж выросли на 66 процентов по сравнению с 2022 годом.

На втором месте по популярности оказался Краснодарский край. В этот регион спрос на отпуск увеличился на 27 процентов.

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