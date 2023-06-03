Жители России не стали сокращать свои расходы на летние поездки
На данный момент уже раскуплена половина туров на лето 2023 года.
Вице-президент АТОР отметил, что старт продаж на летние туры открылся очень рано. Ещё в январе объёмы проданных путёвок вышли на весенне-летний уровень.
Сергей Ромашкин отметил, что лидирующие направления остались такими же, как и в прошлые годы.
При общем сокращении расходов, жители России решили не экономить на летних поездках.
Больше всего увеличился спрос на путешествия в Дагестан. Объёмы продаж выросли на 66 процентов по сравнению с 2022 годом.
На втором месте по популярности оказался Краснодарский край. В этот регион спрос на отпуск увеличился на 27 процентов.