Топ-9 мест в Краснодарском крае для искушенных туристов

Чаще всего Кубань ассоциируется с пляжным отдыхом в Геленджике или горнолыжными курортами Сочи. Но на деле в Краснодарском крае куда больше интересных мест и развлечений.

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Например, для спокойного отдыха вдали от толп туристов можно отправиться на песчаную косу, а насладиться дикой природой — в экстремальном путешествии по каньону. Вместе с сервисом для путешествий OneTwoTrip собрали девять локаций Черноморского побережья, которые помогут разнообразить отпуск и сделать его по-настоящему запоминающимся.

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Анапа и окрестности

Станица Тамань

Где находится: любителям древностей стоит отправиться в историческое поселение на Таманском полуострове в 90 км от Анапы и 230 км от Краснодара. Добираться сюда удобнее всего на личном автомобиле или на автобусе в составе экскурсионной группы.

Что посмотреть: в античные времена здесь находился греческий город Гермонасса, а позже — древнерусское княжество Тмутаракань. На окраине станицы можно посетить музей под открытым небом «Атамань». Там расположены улицы с тематическими казацкими постройками: мастерскими, традиционными хатами, церковью и мельницей. За природными красотами стоит отправиться в живописную «Долину лотосов» — высаженное экзотическими розовыми цветами озеро, по которому катаются на катере. А ещё в Таманском районе можно посетить недействительный вулкан Тиздар с лечебными грязями.

«Абрау-Дюрсо»

Где находится: известная на всю Россию винодельня расположилась в одноимённом посёлке в 60 км от Анапы и 14 км от Новороссийска, откуда до завода курсируют автобусы.

Что посмотреть: во время экскурсии можно увидеть процесс производства игристых вин, продегустировать их и закупиться в фирменных магазинах. Завод предлагает специальные маршруты по виноградникам и активно развивает эногастрономический туризм — путешествия с фокусом на кухне и вине.

Кипарисовое озеро Сукко

Где находится: в 14 км от Анапы. Вход на территорию экозоны бесплатный, въезд на машине — 600 рублей.

Что посмотреть: здесь расположилось водохранилище, посреди которого в 1934–1935 годах высадили болотные кипарисы из Северной Америки. Деревья прижились, разрослись и сегодня привлекают своим необычным видом. На территории парка «Долина Сукко» можно рыбачить, купаться в пресной воде и плавать на катамаране. Вокруг озера растут дубы и можжевельник, летом здесь приятно отдыхать и впитывать целебный воздух.

Бугазская коса

Где находится: полоса суши длиной 12 км с золотистыми песчаными дюнами расположена в 50 км от Анапы. Добираться сюда лучше на личном автомобиле или на маршрутке.

Что посмотреть: с одной стороны коса омывается Чёрным морем, с другой — пресными водами лимана. Здесь вы сможете отдохнуть от толп туристов, насладиться закатом и тишиной побережья на более отдалённых и диких участках пляжа. Купальный сезон длится с июня по сентябрь. Из-за погодных особенностей место облюбовали виндсёрферы, при желании вы тоже можете попробовать этот вид спорта с местным инструктором. Кемпинг тут пользуется популярностью. А в окрестностях косы можно снять жильё посуточно.

Сочи и окрестности

Сочинский дендрарий

Где находится: в центральной части Сочи на Курортном проспекте. Взрослый билет стоит 320 рублей, детям до семи лет вход бесплатный.

Что посмотреть: в парке «Дендрарий» растут тысячи видов экзотических растений. Цветы, кустарники и деревья завозились сюда из разных регионов: Европы, Северной Америки, Китая, Мексики, Гималаев и многих других мест. Здесь есть гигантские секвойи, пальмы, розарий, сад бабочек, аллеи с зонами для отдыха, фонтаны и скульптуры. Место подойдёт для неспешных прогулок, созерцания и наслаждения пением птиц.

Кудепстинский каньон

Где находится: на расстоянии около 28 км от Сочи. Добраться до посёлка Красная воля, откуда начинается маршрут, можно на автомобиле или автобусе № 128 от ж/д станции «Хоста».

Что посмотреть: искатели приключений и любители активного отдыха оценят экстремальные маршруты Краснодарского края. Каньон реки Кудепсты считается самым труднопроходимым из всех в Сочи — иногда там приходится карабкаться по скалистым выступам ущелья. Зато здесь очень мало туристов, и в окружении зелёной субтропической растительности можно почувствовать настоящее единение с природой. Протяжённость маршрута — около одного километра. Преодолевших все препятствия ждёт награда — захватывающие виды каньона. По пути встречаются папоротники, небольшие водопады, бассейны с бирюзовой водой и скалы из белого известняка.

Форелевое хозяйство в Адлере

Где находится: в селе Казачий брод в 16 км от Адлера на берегу реки Мзымта. Цены на посещение хозяйства с дегустацией начинаются от 650 рублей.

Что посмотреть: на ферме более сотни мелких водохранилищ, где разводят форель. Здесь можно увидеть рыб самых разных цветов — голубого и даже золотистого. Для любителей рыбалки предусмотрен прокат удочек и необходимого инвентаря, а также беседки для отдыха на природе. Круглый год тут ловят карпа, карася и щуку, с ноября по май — форель, а с мая по октябрь — сома.

Краснодар «Сафари-парк»

Где находится: в Краснодаре на территории «Солнечного острова». Стоимость входного билета — 1200 рублей, для детей до 14 лет — 600 рублей.

Что посмотреть: зоопарк «Сафари-парк» — это уникальная коллекция животных, многие из которых занесены в Красную книгу. Территория комплекса разделена на географические зоны: Африка, Южная Америка, Китайский дворик и другие. Здесь в комфортных условиях живут тигры, ягуары, бегемоты, жирафы, лемуры, павлины и попугаи. Питомцев можно кормить едой, купленной в зоопарке.

Туапсе

Скала Киселёва

Где находится: в 9 км от Туапсе.