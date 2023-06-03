Туроператоры рассказали о возможных вариантах перелета в Испанию

Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения с Испанией, некоторые туристы готовы лететь туда стыковочными рейсами зарубежных авиакомпаний. Редакция TourDom.ru выяснила, какие варианты перелета доступны.

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Наибольшим спросом у туристов пользуются материковые пляжные направления – Коста-Брава, Коста-Дорада, Коста-дель-Соль, куда можно добраться с одной пересадкой. По данным PAC Group, чаще всего россияне летят в Барселону, Мадрид и Валенсию через Стамбул. Иногда туристы совмещают несколько дней пребывания в крупнейшем городе Турции и отдых на испанском побережье.

До Мадрида помимо рейсов Turkish Airlines можно долететь через Абу-Даби самолетами авиакомпании Etihad, а на Майорку есть возможность добраться со стыковкой в Белграде на рейсах Air Serbia.

Перелет на Тенерифе реален только с двумя пересадками, одну из них чаще выбирают в Стамбуле. «К Канарским островам интерес минимальный из-за сложной логистики, – отметили в туроператоре Click Voyage. – Долететь можно только с несколькими стыковками. Причем нет возможности зарегистрировать багаж до конечной точки в Москве».

Редакция TourDom.ru сравнила цены на перелет в Барселону и на Майорку из Москвы рейсами разных авиакомпаний. Если вылетать из столицы 10 июня, наиболее короткий путь в Барселону предлагает Turkish Airlines – 9 часов 45 минут, из них 2 часа займет пересадка. Но он же и самый дорогой – 155 тыс. руб. в одну сторону.

Перелет «Азербайджанскими авиалиниями» обойдется более чем в 2 раза дешевле – 62 тыс. руб. в один конец. Багаж уже включен в стоимость билета. Пассажиры проведут в воздухе 13,5 часов, из них на ночную стыковку в Баку придется потратить 4,5.

Авиабилеты Emirates можно забронировать за 87 тыс. руб., дорога с пересадкой в Дубае займет 15 часов.