$80.88-0.0987.10+0.52

Туроператоры рассказали о возможных вариантах перелета в Испанию

Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения с Испанией, некоторые туристы готовы лететь туда стыковочными рейсами зарубежных авиакомпаний. Редакция TourDom.ru выяснила, какие варианты перелета доступны.

Туроператоры рассказали о возможных вариантах перелета в Испанию
© tourdom.ru

Наибольшим спросом у туристов пользуются материковые пляжные направления – Коста-Брава, Коста-Дорада, Коста-дель-Соль, куда можно добраться с одной пересадкой. По данным PAC Group, чаще всего россияне летят в Барселону, Мадрид и Валенсию через Стамбул. Иногда туристы совмещают несколько дней пребывания в крупнейшем городе Турции и отдых на испанском побережье.

До Мадрида помимо рейсов Turkish Airlines можно долететь через Абу-Даби самолетами авиакомпании Etihad, а на Майорку есть возможность добраться со стыковкой в Белграде на рейсах Air Serbia.

Перелет на Тенерифе реален только с двумя пересадками, одну из них чаще выбирают в Стамбуле. «К Канарским островам интерес минимальный из-за сложной логистики, – отметили в туроператоре Click Voyage. – Долететь можно только с несколькими стыковками. Причем нет возможности зарегистрировать багаж до конечной точки в Москве».

Редакция TourDom.ru сравнила цены на перелет в Барселону и на Майорку из Москвы рейсами разных авиакомпаний. Если вылетать из столицы 10 июня, наиболее короткий путь в Барселону предлагает Turkish Airlines – 9 часов 45 минут, из них 2 часа займет пересадка. Но он же и самый дорогой – 155 тыс. руб. в одну сторону.

Перелет «Азербайджанскими авиалиниями» обойдется более чем в 2 раза дешевле – 62 тыс. руб. в один конец. Багаж уже включен в стоимость билета. Пассажиры проведут в воздухе 13,5 часов, из них на ночную стыковку в Баку придется потратить 4,5.

Авиабилеты Emirates можно забронировать за 87 тыс. руб., дорога с пересадкой в Дубае займет 15 часов.

Билеты авиакомпании Air Serbia на Майорку через Белград купить непросто, места на рейсах из Москвы в Сербию быстро заполняются. Если вылетать из столицы 27 июля, кресло можно забронировать за 59 тыс. руб. Дорога займет 17 часов, из них 12 – стыковка.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий