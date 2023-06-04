Стюардесса нашла способ избежать поломки чемодана в путешествии

Стюардесса американской авиакомпании Delta, прославившаяся в социальных сетях, нашла способ избежать поломки чемодана в путешествии. Лайфхаком она поделилась в видео на своей странице в TikTok.

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По словам бортпроводницы по имени Сиси, в первую очередь перед поездкой необходимо проверять колеса и ручки багажа на прочность. Ни в коем случае нельзя тащить его по лестницам и сбрасывать с верхних полок самолета, посоветовала она. Кроме того, дважды в год стюардесса рекомендует чистить колеса чемодана, чтобы в пути не возникло проблем.

В ролике она показала, как откручивает колесо с помощью отвертки, а затем собирает скопившиеся внутри механизма волосы и пыль. При необходимости, отмечает Сиси, колесо можно полностью заменить, обратившись к производителю.

Подписчики бортпроводницы поблагодарили ее за советы и пожаловались, что авиакомпании относятся к багажу клиентов безответственно.

«Мой багаж сломали в полете, к сожалению»,

«Ого, я понятия не имела, что так надо»,

«Спасибо за совет!»,

«Я даже никогда не проверял эти колеса», — написали пользователи.