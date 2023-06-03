Iberia запускает продажу билетов в рассрочку: «Покупай сейчас, плати позже»

Iberia расширяет свой сервис BNPL ― Buy Now, Pay Later ― с помощью системы Iberia Cards, позволяющей пассажирам распределять стоимость покупки авиабилетов в рассрочку на 3, 6, 9 или 12 месяцев.

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Сервисы типа: «Покупай сейчас, плати позже» ― одна из самых быстрорастущих тенденций в розничной торговле, и Iberia ― не единственная авиакомпания, которая ухватилась за идею о том, что этот вид финансирования может быть распространен и на туристическую индустрию.

В прошлом году Qantas запустила собственную опцию BNPL после того, как ее финансовый партнер провел специальное исследование. Оно показало, что потенциальные пассажиры с гораздо большей вероятностью приобретут авиабилеты, если им не придется платить всю сумму сразу, то есть авансом.

Iberia заявляет, что воспользоваться ее услугой BNPL просто. Весь процесс занимает буквально одну минуту или даже меньше и выполняется всего за три шага.