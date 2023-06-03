Air Serbia в мае впервые перевезла более 300 000 пассажиров

В течение мая авиакомпания Air Serbia перевезла 335 363 пассажира регулярными и чартерными перевозками, и, таким образом, впервые с тех пор, как она работает под своим нынешним названием, число пассажиров в месяц превысило 300 000. Таким образом, сербский нацперевозчик на 83 процента превысил показатели того же месяца предыдущего года. По сравнению с периодом до пандемии, то есть с рекордным 2019 годом, рост составил 66 процентов.

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Через свой главный хаб, белградский аэропорт Никола Тесла, а также аэропорты в Нише и Кралево, Air Serbia в мае выполнила 3 708 рейсов, что на 69% больше, чем в мае 2022-го и на 48% больше по сравнению с 2019-м.

Кроме рекордных показателей по пассажиропотоку, «Сербские» запустили в мае девять новых маршрутов, включая Чикаго ― второй пункт назначения в Северной Америке и третий дальнемагистральный маршрут.