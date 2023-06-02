Туристы из РФ нашли самый дешевый способ добраться до Грузии

По данным опроса среди путешественников, российские туристы пришли к выводу, что самым экономичным способом добраться до Грузии летом 2023 года будет автомобильная дорога через Владикавказ.

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Согласно информации, полученной от респондентов, авиабилеты в одну сторону до Тбилиси продолжают оставаться примерно на уровне 30 000 рублей, и поэтому россияне ищут альтернативные варианты.