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Туристы из РФ посчитали путь через Владикавказ самым дешевым способом добраться до Грузии

По данным опроса среди путешественников, российские туристы пришли к выводу, что самым экономичным способом добраться до Грузии летом 2023 года будет автомобильная дорога через Владикавказ.

Туристы из РФ нашли самый дешевый способ добраться до Грузии
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Согласно информации, полученной от респондентов, авиабилеты в одну сторону до Тбилиси продолжают оставаться примерно на уровне 30 000 рублей, и поэтому россияне ищут альтернативные варианты.

Некоторые из них предпочитают путешествие через наземную границу, от Владикавказа до Тбилиси.

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