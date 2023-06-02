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Azur Air возобновляет рейсы из Уфы в Бодрум

Чартерные полеты в турецкий Бодрум авиакомпания Azur Air начнет выполнять с 6 июня. Всего будут обслуживаться два курортных направления Турции.

Azur Air возобновляет рейсы из Уфы в Бодрум
© t.me/azurair_ru

Как сообщили в пресс-службе АО Международный аэропорт Уфа, улететь в Бодрум из аэропорта Уфы можно будет на Boeing 757-200, количество мест &#8211; до 238, начиная с 6 июня. Периодичность &#8211; 1 рейс в 10 дней. Второе турецкое направление &#8211; Анталья. Задействованы лайнеры Boeing 767-300, вместимость до 336 кресел, частота вылетов &#8211; 3 раза в неделю.

Кроме Azur Air в Анталью можно улететь рейсами авиакомпаний «Аэрофлот», Red Wings, Corendon Airlines и Southwind Airlines. Вылеты предусмотрены в течение всего лета и начала осени, до октября, ежедневно.

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