Azur Air возобновляет рейсы из Уфы в Бодрум

Чартерные полеты в турецкий Бодрум авиакомпания Azur Air начнет выполнять с 6 июня. Всего будут обслуживаться два курортных направления Турции.

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Как сообщили в пресс-службе АО Международный аэропорт Уфа, улететь в Бодрум из аэропорта Уфы можно будет на Boeing 757-200, количество мест – до 238, начиная с 6 июня. Периодичность – 1 рейс в 10 дней. Второе турецкое направление – Анталья. Задействованы лайнеры Boeing 767-300, вместимость до 336 кресел, частота вылетов – 3 раза в неделю.