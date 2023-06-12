Невероятные места в окрестностях Шарм-эль-Шейха

Одно из самых популярных направлений у российских туристов сейчас — Египет. Чаще всего для отдыха выбирают два египетских города: Хургаду или Шарм-эль-Шейх. Каждый из них хорош по своему, но в именно в Шарм стекаются все туристы, чтобы весело отдохнуть и насладиться невероятным подводным миром Красного моря.

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"Рамблер" расскажет о самых красивых местах, которые можно увидеть, посетив Шарм-эль-Шейх.

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Дайвинг В Шарм-эль-Шейхе

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Безусловно, самое популярное занятие и основная причина, по которой туристы посещают Шарм-эль-Шейх, — это его невероятные места для дайвинга.

Из-за своего положения на самой южной оконечности Синайского полуострова места для дайвинга вокруг Шарма исключительно хороши. Основная причина заключается в том, что именно здесь Красное море разделяется на два залива: залив Акаба и Суэцкий залив.

В результате коралловые рифы в этом регионе получают обильные питательные вещества, создавая здоровые и процветающие морские экосистемы.

Некоторые из лучших мест для дайвинга:

Иоланда и акулий риф (морской парк Рас-Мохаммад) — лучшее место для наблюдения за крупными пелагическими видами, стайной рыбой и акулами;

Пролив Тиран - четыре участка, включая рифы Гордона, Томаса, Вудхауса и Джексона. Отлично подходит для здоровых кораллов, больших косяков, акул и скатов манта;

Темпл — местный дайв-сайт с потрясающей вершиной с множеством кораллов и морских обитателей;

Рас Насрани — местный дайв-спот с удивительным коралловым садом.

Национальный парк Рас-Мохаммад

Рас-Мохаммад — лучшее место для погружений в Египте. Это природный заповедник площадью 480 кв. км, в которой обитает огромное биоразнообразие видов в Красном море.

Если позволяет время, можно посетить обсерваторию акул на вершине утеса, откуда открывается прекрасный вид на обе стороны Красного моря.

Дайверам рекомендуют попробовать выбраться на Shark Reef и Yolanda на южной окраине парка. Это, безусловно, лучшее место для дайвинга и место, где встречаются воды Акабского и Суэцкого заливов.

Встретить рассвет на горе Синай

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В глубине Южно-Синайской пустыни находится знаменитая гора Синай (также гора Мусса или Джапель Мусса). Многие ученые считают, что это библейская гора Синай, где в Ветхом Завете Бог передал Моисею десять заповедей.

Как и следовало ожидать, это святая гора, имеющая большое значение для всех авраамических религий, включая ислам, иудаизм и христианство.

Даже если вы не религиозны, одно из лучших занятий в Шарм-эль-Шейхе — подняться на гору Синай во время восхода солнца!

Остров Тиран

В ясный день вы, скорее всего, заметите гористый остров, расположенный к северо-востоку от Шарм-эль-Шейха. На нем находятся одни из лучших коралловых рифов в Египте и множество видов рыб.

Местные жители назвали этот коралловый участок Тиранским проливом. Это еще одно прекрасное место, где можно провести день, исследуя прекрасный подводный мир Красного моря, занимаясь сноркелингом или дайвингом.

Однодневная поездка в Дахаб

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Менее чем в часе езды от Шарм-эль-Шейха находится еще одно удивительное место, которое обязательно стоит посетить во время путешествия по Синаю.

По сравнению с Шармом, Дахаб — гораздо более тихий и непринужденный прибрежный город, известный кайтсерферами и аквалангистами. Одной из его известных достопримечательностей является Дахабская голубая дыра, которая отлично подходит для подводного плавания.

Другие достопримечательности включают потрясающую Голубую лагуну и множество красивых каньонов, заполненных уникальными скальными образованиями.

Старый Рынок (Старый Город Шарм-Эль-Шейха)

Если вы проведете пару дней на Красном море, загляните в Старый город Шарм-эль-Шейха, также известный как Старый рынок .

Это оригинальный прибрежный город Шарм, сохранивший большую часть своего первоначального очарования.

Прогуляйтесь по улицам, просмотрите рыночные товары и попробуйте вкусную уличную еду, такую как фалафель и кошари.

До Старого рынка легко добраться на такси по главной трассе. Путешествие занимает менее десяти минут от залива Наама и стоит всего около 70-80 египетских фунтов.

Мечеть Аль-Мустафа

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Это одно из самых впечатляющих сооружений на Красном море. Относительно новая мечеть, законченная в 2008 году, с двумя возвышающимися минаретами, достигающими высоты более 70 метров каждый!