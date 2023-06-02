$80.88-0.0987.10+0.52

Россияне проехали десять тысяч километров по Арктике на внедорожнике

Путешественники Алексей Жирухин и Александр Елик отправились в труднодоступные места Арктики на внедорожнике и поделились впечатлениями. Рассказ мужчин, проехавших десять тысяч километров, приводит РИА Новости.

Россияне проехали десять тысяч километров по Арктике на внедорожнике
© Lenta.ru

Россияне рассказали, что преодолели такое расстояние в Арктике за полтора месяца, четыре тысячи километров из десяти им пришлось следовать по полному бездорожью. Им удалось добраться до самой северной точки России — мыса Челюскин.

«Если что-то случится с машиной или закончится дизель, надо вызывать по спутниковой связи вертолет. Но это недешево. И погода может быть нелетной. С автомобилем, скорее всего, придется расстаться. Вывезти его — дороже, чем купить новый», — рассказал один из путешественников.

Он добавил, что в российской Арктике нет заправок, дизельное топливо приходилось просить у местных жителей, а спать — в машине. По словам россиянина, в поездке путешественники ели котлеты, плов, вермишель, блинчики и сырники, которые они приготовили заранее и заморозили, чтобы впоследствии греть в мультиварке.

Воду в поездке россиянам искать не пришлось, так как на севере есть чистый снег и лед, которые можно прогреть с помощью термопота и выпить. Спали они в машине. Путешественники назвали основной задачей поездки открыть труднодоступные маршруты для туристов.

«Север — труднодоступный и очень дорогой. Мы подробно описывали все места, выясняли, на чем, как и за сколько туда можно добраться, где ночевать. Вели фото- и видеосъемку», — рассказали путешественники, добавив, что все полученные материалы они передали компании, которая намерена развивать туризм в Арктике.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий