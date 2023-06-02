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Загрузка апарт-отелей Петербурга заметно выросла из-за увеличения турпотока

Уровень загрузки апарт-отелей Северной столицы в категориях 3–4 звезды в первом квартале 2023 года составил 73 %. При этом в классических гостиницах показатель достиг лишь 49 %. Эксперты уверены, что у апарт-отелей есть ряд преимуществ.

Загрузка апарт-отелей Петербурга заметно выросла из-за увеличения турпотока
© РИА "ФедералПресс"

«В апарт-комплексах присутствует дополнительная инфраструктура. Это и лобби с зонами для отдыха, коворкинг, бизнес-центр с переговорными, торговая галерея, спа и салоны красоты, фитнес-центр, рестораны и кофейни», – пишут СМИ со ссылкой на слова экспертов.

Классические отели высокой категории заметно пострадали от сокращения покупательской способности туристов из РФ, пишет издание «Ведомости. Санкт-Петербург». Речь также идет о сокращении количества путешественников из других стран. Уточняется, что восстановить допандемийный уровень бронирований так и не удалось.

При этом ожидается, что в этом году в Северной столице на 5–7 % к показателю прошлого года вырастет поток туристов. В частности, в июне загрузка сервисных апартаментов, расположенных в центральных локациях города, а также в непосредственной близости от метро, будет высокой.

«На время проведения ПМЭФ уже забронировано 76 % номерного фонда. Учитывая такие показатели практически за месяц до мероприятия, в июне мы ожидаем 100 % загрузку», отмечают эксперты.

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