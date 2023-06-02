Спрос на отдых в Тюмени рухнул на 20%

«Цены на путевки в Тюмень выросли в среднем на 10-15%. Спад продаж в этом году в сравнении с прошлым в среднем порядка 20%. <…> Наибольшее проседание продаж наблюдается в нижнем ценовом сегменте», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.