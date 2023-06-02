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Спрос на отдых в Тюмени рухнул на 20%

Цены на отдых в Тюмени выросли на 10-15%. Однако продажи дешевых путевок в регион упали за год на 20%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

Спрос на отдых в Тюмени рухнул на 20%
© Щелаковский Максим/commons.wikimedia.org

«Цены на путевки в Тюмень выросли в среднем на 10-15%. Спад продаж в этом году в сравнении с прошлым в среднем порядка 20%. <…> Наибольшее проседание продаж наблюдается в нижнем ценовом сегменте», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

Там добавили, что продажи по некоторым дорогим объектам по сравнению с прошлым годом наоборот выросли. В части отелей даже наблюдается дефицит мест.

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