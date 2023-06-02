Автобусные туры к Черному морю стали популярнее в России

Спрос на автобусные туры к Черному морю за год вырос на 20%, передает РИА «Новости» .

«Автобусные туры на курорты Черного моря в этом летнем сезоне становятся для многих туристов самым выгодным вариантом пляжного отдыха. Туроператоры, занимающиеся этим видом туризма, фиксируют 20-процентный рост спроса на свой продукт», – сообщили в Ассоциации туроператоров России .

Время в пути до Анапы, Туапсе или Крыма – примерно такое же, как на скором поезде – от 20 до 27 часов, отмечают туроператоры.