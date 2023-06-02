Куда поехать отдыхать летом? Топ бюджетных направлений

Вместе с началом лета приходит и пора отпусков. В последние годы на российском рынке туризма наблюдается закономерный тренд: вместо заграничных туров отдыхающие все чаще предпочитают осваивать внутренние направления. MIR24.TV поговорил с экспертами туристической отрасли и узнал о наиболее бюджетных вариантах летних путешествий, а заодно выяснил, как сэкономить на поездках.

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Краснодарский край

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Пожалуй, самым доступным и популярным вариантом отдыха для россиян этим летом станут курортные города Краснодарского края: Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе. Об этом рассказывает руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

«На сегодняшний день средняя стоимость перелета в Сочи для одного человека составляет 6 тысяч рублей, а номер в трехзвездочном отеле стоит порядка 2 600 рублей за ночь. До других городов удобно добираться на поезде. Так, «Ласточка» доставит до Туапсе за два часа, а билет обойдется минимум в 600 рублей», – говорит эксперт.

Для отдыха с детьми специалист рекомендует рассматривать Анапу: «Здесь есть вся необходимая инфраструктура и множество различных вариантов жилья. Другой подходящий вариант для семейного отдыха – Ейск, до которого удобнее всего добраться от Краснодара или Ростова-на-Дону. Дорога в обоих случаях займет порядка трех часов».

Беларусь

Недорого отдохнуть можно и за пределами России. По данным российского сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру», самым популярным направлением ближнего зарубежья считается Беларусь.

«На город Гродно, например, приходится 6% всех зарубежных бронирований, – отмечает основатель и генеральный директор сервиса Алексей Черепахин. – Как правило, наши туристы проживают в Гродно около двух суток при средней стоимости ночи проживания в четыре тысячи рублей. Популярны также такие города, как Витебск, Могилев и Гомель, где обычно проводят по 2-3 ночи при средней стоимости 2,5-3,5 тысячи рублей».

Грузия

Вторым по популярности заграничным направлением является Грузия, продолжает эксперт. По словам Алексея Черепахина, на Тбилиси приходится по 2,35% зарубежных броней, на Батуми – 1,2%.

«В общей сложности туристы проводят в этих городах по пять дней при средней стоимости ночи 3200–3500 рублей».

Тем временем Елена Шелехова напоминает о недавнем восстановлении авиасообщения с Грузией:

«Теперь можно прямым рейсом лететь до Тбилиси, а оттуда доехать до курортного города Батуми. Перелет стоит порядка 20 тысяч рублей», – добавляет эксперт.

Азербайджан

Еще один вариант, который стоит рассматривать в качестве заграничной поездки, – это Азербайджан, считает директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК «Fontvielle» Руслан Спинка.

«В Закавказье все еще можно найти бюджетный отдых. Конечно, релоканты внесли свой вклад в рост цен буквально на все в Грузии и Армении, но на Азербайджане это отразилось не так сильно, – уверяет он. – Возможно, дело в том, что безвизовый режим в этой стране более короткий: всего три месяца».

Согласно подсчетам специалиста, авиаперелет прямым рейсом в обе стороны может обойтись туристу в 26 тысяч рублей. Что касается проживания, то цены стартуют от 1700 рублей за сутки. Помимо этого, Руслан Спинка предупреждает о том, что стоит предусмотреть траты на питание, так как в проживание обычно бывают включены только завтраки.

«Чистое Каспийское море и сочетание древних построек с современными небоскребами, парки, сады, площади – этот вариант для тех, кому интересен микс пляжного и экскурсионного отдыха», – подытоживает эксперт.

Индия

Одним из самых неожиданных направлений среди рекомендаций оказалась Индия. Отправиться в эту экзотическую страну Руслан Спинка предлагает тому, что готов потратить за неделю отдыха сумму от 50 до 70 тысяч рублей на человека.

«Стоимость перелета в столицу Индии – Дели – и обратно в Москву стартует от 35 тысяч рублей. Там достаточно широкий выбор недорогих отелей и хостелов, правда, уровень сервиса в них будет соответствующий», – предупреждает спикер.

Специалист также отмечает, что Индия – это страна, которая примечательна своей «инаковостью» и контрастами, так что впечатлений точно будет предостаточно. Такой отдых прекрасно подойдет для тех, кто ищет новых впечатлений за пределами России, считает он.

Как сократить расходы в путешествии?

О том, куда еще поедут наши соотечественники в этом году, рассказывает создатель Всероссийского туристического конгресса Follow Platform Рика Асатурян. По ее словам, среди путешествий с перелетами россиян прежде всего интересует Турция. Также в список топ-направлений входят Эмираты, Мальдивы, Египет, Таиланд и Шри-Ланка.