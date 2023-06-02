Туристка заявила, что россиянам предлагают бесплатное африканское гражданство

Россиянка, проживающая в Египте, обнаружила необычное предложение о «бесплатной раздаче африканского гражданства» для жителей РФ. Но все оказалось не так просто.

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«Туристка ошибочно подумала, что предложение относится к Египту или Тунису, но на самом деле это была реклама гражданства Центральной и Западной Африки. Одно из преимуществ африканского гражданства – беспрепятственное получение шенгенской визы», – пишет «Турпром».

Россиянка отметила, статус гражданина ряда стран Африки предоставляет возможность открыть свой бизнес в государствах из предложенного списка. Взамен на согласие в течение 45 дней безвозмездно дадут гражданство.

В целом туристка с юмором отнеслась к предложению, которое предлагается россиянам. По ее словам, ей такой вариант не подходит, ведь она уже живет в Африке, хоть и не имеет гражданства.