Пляжный сезон в Новосибирске начнется с 15 июня

По прогнозам синоптиков, июнь будет теплее чем положено, но из-за того, что май был холодным, вода еще не нагрелась. В связи с этим пляжный сезон в Новосибирской области начнется только с середины июня. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

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«В регионе откроют 79 постов. На официально открытых пляжах будут работать спасатели», – рассказал Юрий Карпов.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области добавил, что спасательные посты будут устанавливаться уже на текущих выходных, так как в ближайшее время синоптики обещают жаркую погоду и люди, скорее всего, потянутся к воде. Сейчас функционирует уже три поста на основных городских пляжах, в том числе на Обском водохранилище.