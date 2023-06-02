Россиянка рассказала о своем бюджетном отдыхе в Абхазии

«Хозяева порядочные и есть стоянка у жилья для транспорта. До моря дойти — пять минут, как и до достопримечательности. В доме небольшая летняя кухня, а вокруг — сад. Жили прямо под Анакопийской крепостью, а ели в столовой», — делится отдыхающая.