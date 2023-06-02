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Россиянка рассказала о своем бюджетном отдыхе в Абхазии

Российская путешественница, вернувшаяся из Абхазии, рассказала о бюджетном отдыхе на горном курорте. Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Тонкости туризма» на платформе «Дзен».

Россиянка рассказала о своем бюджетном отдыхе в Абхазии
© Runews24.ru

Россиянка и ее возлюбленный ездили в Абхазию на своей машине и разместились в вилле в центре Нового Афона.

«Хозяева порядочные и есть стоянка у жилья для транспорта. До моря дойти — пять минут, как и до достопримечательности. В доме небольшая летняя кухня, а вокруг — сад. Жили прямо под Анакопийской крепостью, а ели в столовой», — делится отдыхающая.

Россиянка посетила музей в Сухуми, заброшенные города, Армянское ущелье, водопады Великан, Черепаха и Ирина. И нигде не столкнулась с хамством местных.

«Море — чистейшее, воздух и природа — изумительные. Мусор убирают, а пляжи приводят в порядок. С нашим югом не сравнится», — делится туристка.

При этом она потратила на поездку всего 40 тысяч рублей.

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