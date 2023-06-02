Сочи стал лидером среди российских курортов в 2023 году у россиян
Для путешественников из РФ важно наличие моря на отдыхе.
Краснодарский край — лучшее место для отдыха у россиян в 2023 году. Сочи возглавил рейтинг самых популярных курортов в этом году.
Российские туристы, которые отправляются путешествовать по стране, чаще всего выбирают для отдыха именно Сочи, передает издание «Лента».
Отдыхающих привлекают живописные виды города, обустроенные пляжи и развитая инфраструктура.
Минимальная цена за путевку в Сочи в 2023 году обходится всего за 45 тысяч рублей на десять дней. Тур на двоих в горный кластер в Сочи обойдется в 59 тысяч рублей.