Сочи стал лидером среди российских курортов в 2023 году у россиян

Для путешественников из РФ важно наличие моря на отдыхе.

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Краснодарский край — лучшее место для отдыха у россиян в 2023 году. Сочи возглавил рейтинг самых популярных курортов в этом году.

Российские туристы, которые отправляются путешествовать по стране, чаще всего выбирают для отдыха именно Сочи, передает издание «Лента».

Отдыхающих привлекают живописные виды города, обустроенные пляжи и развитая инфраструктура.