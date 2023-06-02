Организованные туристы предпочитают отдыхать в Краснодарском крае.

По информации Ассоциации Туроператоров России, курорты в Анапе, Сочи и Геленджике составляют в сумме 58% бронирований этим летом, а Крым всего лишь 4%. Однако спрос на отдых в Крыму может увеличиться, отмечают эксперты туротрасли.