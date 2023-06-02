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Организованные туристы предпочитают отдыхать в Краснодарском крае

Кубань лидирует по количеству бронирований летнего отдыха.

Организованные туристы предпочитают отдыхать в Краснодарском крае
© Runews24.ru

Организованные туристы предпочитают отдыхать в Краснодарском крае.

По информации Ассоциации Туроператоров России, курорты в Анапе, Сочи и Геленджике составляют в сумме 58% бронирований этим летом, а Крым всего лишь 4%. Однако спрос на отдых в Крыму может увеличиться, отмечают эксперты туротрасли.

Ожидается, что Кубань посетят в этом году почти девять миллионов туристов.

Также популярными отечественными направлениями являются Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Дагестан и Северный Кавказ.

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