Организованные туристы предпочитают отдыхать в Краснодарском крае
Кубань лидирует по количеству бронирований летнего отдыха.
Организованные туристы предпочитают отдыхать в Краснодарском крае.
По информации Ассоциации Туроператоров России, курорты в Анапе, Сочи и Геленджике составляют в сумме 58% бронирований этим летом, а Крым всего лишь 4%. Однако спрос на отдых в Крыму может увеличиться, отмечают эксперты туротрасли.
Ожидается, что Кубань посетят в этом году почти девять миллионов туристов.
Также популярными отечественными направлениями являются Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Дагестан и Северный Кавказ.