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Тур в популярные отели ОАЭ можно забронировать на 40% дешевле

Турагенты привлекают внимание туристов к спецпредложениям по ОАЭ. По сравнению с ценами, которые были в апреле, можно сэкономить до 40% от стоимости поездки.

Тур в ОАЭ можно забронировать на 40% дешевле
© tourdom.ru

На 63 тыс. руб. (на 39%) дешевле стал недельный тур на двоих с проживанием в Royal M Hotel Resort 5* в Абу-Даби с вылетом из Москвы 7 июня. В начале апреля его можно было забронировать за 162 тыс. руб. с завтраками. После майских праздников цену скорректировали до 118 тыс., сейчас она опустилась до 99 тыс. руб. Здесь и далее рассматриваем туры с вылетом из столицы в начале июня продолжительностью 8 дней (7 ночей).

Отель Wyndham Garden Ajman 4* в Аджмане стал доступнее на 42 тыс. руб. (28%). Неделя отдыха с 7 июня обойдется в 105 тыс. руб. на двоих. Прайсы снизились до этой отметки совсем недавно, 3 дня назад.

Стоимость тура в другой популярный отель в Рас-аль-Хайме – Hilton Ras Al Khaimah Beach Resort 5* – за месяц упала с 170 тыс. до 135 тыс. руб.

В Самаре наблюдается та же тенденция – за несколько дней до вылета туры становятся дешевле, иногда скидка достигает трети от стоимости в апреле-марте.

В частности, на 35% подешевел недельный турпакет на двоих с размещением в Ramada Beach Hotel 4* в Аджмане и с вылетом из аэропорта Курумоч 7 июня: с 168 тыс. до 110 тыс. руб.

На треть от апрельской опустилась стоимость недельного тура в Hilton Ras Al Khaimah Beach Resort 5* с вылетом из Самары 7 июня. В конце апреля его можно было заказать за 200 тыс. руб., сейчас – за 139 тыс. на двоих. С 180 тыс. до 145 тыс. скорректирована цена тура с проживанием в Royal M Hotel Resort 5*.

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