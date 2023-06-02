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Россиянин в Турции решил насладиться местным гранатовым вином и вылил всю бутылку в унитаз

Приехав в Турцию, россиянин решил приобрести вино в "стекле" в стамбульском магазине. Но напиток настолько ему не понравился, что всю бутылку он вылил, назвав его "бормотухой", пишет "Турпром".

Россиянин в Турции разочаровался в местном вине
© Banki.loans

В специальном винном магазине продавец порекомендовал россиянину гранатовое турецкое вино. Оно стоило 300 лир, это примерно 1 200 рублей. В результате насладиться напитком российский турист не смог и вылил содержимое бутылки в унитаз, назвав вкус как "отвратительным".

"Как бы вам описать вкусовые качества данного вина? В детстве все помнят yupi и zuko. Вот это оно и есть содержимое в бутылке турецкого вина с добавлением спирта. Такой "бормотухи" мне не приходилось пробовать нигде", – написал турист.

Теперь россиянин не советует покупать турецкое вино, чтобы не платить зря. Знакомые объяснили мужчине, что Турция – мусульманское государство, и вкусное вино здесь редкость

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