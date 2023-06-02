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Стилист назвала три самые неудобные для полета на самолете вещи

Блогерша-стилист перечислила три самые неудобные для полета на самолете вещи. Об этом девушка рассказала в соцсетях, на ее публикацию обратило внимание издание The Sun.

Первое место в списке блогерши Али (Aly) заняло спортивное платье с шортами. Девушка посоветовала никогда не надевать такие вещи в поездку, поскольку их приходится полностью снимать, чтобы сходить в туалет.

«Если вы не хотите стоять полностью голыми в узенькой кабинке в самолете, не надевайте это. Я очень удивлена, что такие платья рекламируются как подходящие для путешествий, поскольку они совершенно не практичны, если носить их дольше пяти часов», — прокомментировала она.

На втором месте оказались заколки-крабы. «Везде, где есть подголовник, эта вещь будет неуместна. Я понимаю, что ими удобно закалывать волосы, но лучше попробовать что-то другое — например, заплести косички», — порекомендовала Али.

Также неподходящими для полета стилист назвала открытые сандалии, которые принято носить без носков. «Не будьте тем человеком, который босиком проходит пограничный контроль (...). Либо хотя бы берите с собой пару носков», — заключила блогерша.

Ранее бортпроводник из Аризоны посоветовал путешественникам никогда не надевать шорты во время полета, поскольку на борту самолета много микробов. Он разместил в соцсетях видеоролик с советами для пассажиров.

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