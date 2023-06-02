Россиянин назвал минимальную сумму для скромной жизни в Стамбуле

Турист из РФ назвал минимальную сумму денег, которая нужна для скромной жизни в Стамбуле, пишет "Турпром".

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Первое - жилье. Небольшой номер в Стамбуле обойдется сумму от 1200 рублей в день.

Второе - еда. На плотный завтрак надо 160-200 рублей на человека. Бюджетный обед - чуть более 100 рублей. Плюс вода. В целом на питание надо закладывать около 700 рублей в сутки.

Третье - экскурсии. Цена их колеблется от 400 до 2 000 рублей. Но красотами городами и архитектурой можно наслаждаться бесплатно.

Четвертое - транспорт. Он довольно дорогой, но если жить в центре, но до всех достопримечательностей можно дойти пешком.