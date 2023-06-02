Росавиация разрешила летать из Екатеринбурга в Танзанию и Индонезию

Две авиакомпании расширят географию международных полетов из Екатеринбурга. Red Wings и Azur Air получили допуск на выполнение рейсов из столицы Урала в Танзанию, Турцию и Индонезию. Это следует из документа на сайте Росавиации, сообщает "Уралинформбюро".

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В частности, Red Wings разрешили летать из Кольцово в Денпасар (Индонезия) дважды в неделю, а также в турецкий Даламан – четыре раза в неделю.

Самолеты Azur Air будут курсировать между Екатеринбургом и Занзибаром (Танзания) два дня в неделю. Допуск перевозчик получил вместо авиакомпании Royal Flight только на лето-2023 и зиму 2023-2024 по расписанию ИАТА.