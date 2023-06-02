Россиянка рассказала о походе в Турции в мужское кафе

Туристка из РФ поделилась своими впечатлениями от похода в Турции в мужское кафе
Путешественница из России решила поделиться своими впечатлениями от посещения мужского кафе в Турции. Также она объяснила, по какой причине туда не пускают женщин, передает «Турпром».
По словам туристки, такие кафе появились еще во времена Правления Султана Великолепного. На протяжении многих веков кафе сохранило свою уникальность и продолжает собирать здесь представителей мужского пола.
В таких кафе, по словам россиянки, нет пьяных вечеринок и стриптиза. Мужчины собираются здесь, чтобы поговорить о политике и футболе. В кафе kahvehan можно выпить чай, кофе, воду или колу. Для особенных случаев предусматриваются пиво и раки.
Такие кафе в Турции превращаются в спортбары во время трансляции здесь футбольных матчей. В такие заведения не пускают женщин, так как для них есть соответствующие кафе, где они могут побыть сугубо в женской компании. Это могут быть кондитерские и заведения meyhane.