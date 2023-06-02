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Туристка из РФ поделилась своими впечатлениями от похода в Турции в мужское кафе

Путешественница из России решила поделиться своими впечатлениями от посещения мужского кафе в Турции. Также она объяснила, по какой причине туда не пускают женщин, передает «Турпром».

Россиянка рассказала о походе в Турции в мужское кафе
© Banki.loans

По словам туристки, такие кафе появились еще во времена Правления Султана Великолепного. На протяжении многих веков кафе сохранило свою уникальность и продолжает собирать здесь представителей мужского пола.

В таких кафе, по словам россиянки, нет пьяных вечеринок и стриптиза. Мужчины собираются здесь, чтобы поговорить о политике и футболе. В кафе kahvehan можно выпить чай, кофе, воду или колу. Для особенных случаев предусматриваются пиво и раки.

Такие кафе в Турции превращаются в спортбары во время трансляции здесь футбольных матчей. В такие заведения не пускают женщин, так как для них есть соответствующие кафе, где они могут побыть сугубо в женской компании. Это могут быть кондитерские и заведения meyhane.

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