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Россиянка побывала в Абхазии и описала отдых фразой «страшилки не подтвердились»

Российская туристка побывала в Абхазии и описала отдых фразой «страшилки не подтвердились». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Страшилки не подтвердились»: туристка — об Абхазии
© Lenta.ru

Автор публикации похвасталась, что отпуск в курортной стране обошелся ей очень дешево. «Потратили 40 тысяч на двоих с жильем за целую неделю, сами не готовили», — добавила россиянка.

Читательница портала рассказала, что жила на атмосферной вилле в центре Нового Афона. «Хозяева порядочные, возле дома есть стоянка, до моря пять минут, все достопримечательности в шаговой доступности, — отметила она. — Уборки не было, кухня летняя, небольшая, не грязная и не запущенная».

Россиянка подчеркнула, что за время отдыха ни разу не сталкивалась с хамством со стороны местных жителей. «По "кидалову" от местных: норовили обмануть только бабки, — заявила она. — Джигиты живут своей жизнью, не стоит их демонизировать».

Ранее в мае туристка поехала в санаторий в Башкирии и описала отдых фразой «лучше отпуска в Турции». Россиянка сообщила, что отправилась на геокурорт Янган-Тау с прекрасной природой и чистым, насыщенным аэроионами воздухом. По ее словам, в санатории были отличный сервис и питание.

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