Пассажиры жалуются на горы мусора в аэропорту Стамбула

Международный аэропорт Стамбула имени Сабихи Гекчен постепенно превращается в свалку. В терминалах больше не проводят уборку и не утилизируют мусор, сообщает турецкое издание Airporthaber.

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Пассажиры начали размещать в социальных сетях фотографии из воздушной гавани. На кадрах видно, что урны давно не опустошаются, мусор из них уже буквально вываливается. Туристы просто складывают бытовые отходы, бумагу, пластиковые бутылки, стаканы из-под кофе рядом с контейнерами, так как в них уже нет места.

Судя по сообщениям, в уборных ситуация еще хуже.

«Просто посмотрите на биде, везде грязь. В туалет невозможно зайти из-за запахов», – комментирует один из пассажиров.

Причина происходящего довольно банальна. Клининговая компания Kattenbeck Facility Services 3 года исправно обслуживала аэропорт. Однако к июню действующий контракт истекал. Сервис предложил руководству воздушной гавани продолжить работу, но попросил пересмотреть финансовые условия. В Kattenbeck Facility Services пояснили, что за прошедшие несколько лет моющие средства и другие расходники значительно подорожали, также необходимо провести индексацию зарплат сотрудникам, поэтому стоимость нового договора должна быть увеличена.