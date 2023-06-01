Пассажиры жалуются на горы мусора в аэропорту Стамбула
Международный аэропорт Стамбула имени Сабихи Гекчен постепенно превращается в свалку. В терминалах больше не проводят уборку и не утилизируют мусор, сообщает турецкое издание Airporthaber.
Пассажиры начали размещать в социальных сетях фотографии из воздушной гавани. На кадрах видно, что урны давно не опустошаются, мусор из них уже буквально вываливается. Туристы просто складывают бытовые отходы, бумагу, пластиковые бутылки, стаканы из-под кофе рядом с контейнерами, так как в них уже нет места.
Судя по сообщениям, в уборных ситуация еще хуже.
«Просто посмотрите на биде, везде грязь. В туалет невозможно зайти из-за запахов», – комментирует один из пассажиров.
Причина происходящего довольно банальна. Клининговая компания Kattenbeck Facility Services 3 года исправно обслуживала аэропорт. Однако к июню действующий контракт истекал. Сервис предложил руководству воздушной гавани продолжить работу, но попросил пересмотреть финансовые условия. В Kattenbeck Facility Services пояснили, что за прошедшие несколько лет моющие средства и другие расходники значительно подорожали, также необходимо провести индексацию зарплат сотрудникам, поэтому стоимость нового договора должна быть увеличена.
Однако управляющая компания аэропорта не захотела тратить больше денег на уборку и отказалась от услуг клинингового сервиса. Нового исполнителя еще не нашли. Когда решится эта проблема, неизвестно. Пока воздушная гавань планирует нанять хотя бы временного подрядчика, чтобы просто разгрести завалы. Но желающих выполнять грязную работу пока нет.