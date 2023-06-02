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Жители Тюмени заплатили за отдых в Таиланде 11 миллионов рублей

Сообщается, что состоятельные тюменцы выбирают Мальдивские и Сейшельские острова в качестве мест отдыха. За такие поездки тюменцы готовы отдавать несколько миллионов рублей, сообщает URA.RU.

Жители Тюмени заплатили за отдых в Таиланде 11 млн рублей
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Цена на отдых для двух взрослых в течение недели может начинаться от 600 тысяч рублей и достигать 2-3 миллионов рублей, в зависимости от уровня отеля.

По информации, самый дорогой тур, который приобрели жители Тюмени, стоил 11 миллионов рублей. Это было путешествие на Таиланд на новогодние праздники, на которое семья потратила две недели и указанную сумму. В этом году они забронировали поездку на Мальдивы за три миллиона рублей.

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