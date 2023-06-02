Жители Тюмени заплатили за отдых в Таиланде 11 млн рублей

Сообщается, что состоятельные тюменцы выбирают Мальдивские и Сейшельские острова в качестве мест отдыха. За такие поездки тюменцы готовы отдавать несколько миллионов рублей, сообщает URA.RU.

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Цена на отдых для двух взрослых в течение недели может начинаться от 600 тысяч рублей и достигать 2-3 миллионов рублей, в зависимости от уровня отеля.