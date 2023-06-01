Психолог объяснила, почему туристы теряют самообладание в самолетах

«Люди ожидают, что отпуск будет идеальным, и потому более склонны выходить из себя, если все пойдет не по плану. Они чувствуют себя разочарованными, если что-то идет не так, ведь на планирование потрачено столько усилий. Например, если вы заплатили за место с дополнительным пространством для ног в самолете, вы ожидаете его получить», — комментирует специалист.