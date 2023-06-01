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The Sun: Психолог Мейсон проинформировала, почему туристы теряют самообладание в самолетах

В Сети все чаще стали публиковаться видеоролики с пассажирами, которые теряют самообладание в самолетах. Об этом сообщает «Турпром». Психолог рассказала изданию The Sun, почему так происходит.

Психолог объяснила, почему туристы теряют самообладание в самолетах
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Клинический психолог Кейт Мейсон проинформировала, что человек при планировке своего отпуска испытывает стресс. Плюс ко всему наблюдаются и временные затраты. Человеку приходится планировать отдых, ночлег, курорт. При этом, каждый надеется, что его отпуск пройдет гладко.

«Люди ожидают, что отпуск будет идеальным, и потому более склонны выходить из себя, если все пойдет не по плану. Они чувствуют себя разочарованными, если что-то идет не так, ведь на планирование потрачено столько усилий. Например, если вы заплатили за место с дополнительным пространством для ног в самолете, вы ожидаете его получить», — комментирует специалист.

Также психолог заявила, что ситуацию усугубило и то, что длительное время действовали ограничения в связи с коронавирусной пандемией.

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