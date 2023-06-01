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Тревел-блогер из России раскрыла главный недостаток отдыха в Таиланде

Таиланд является популярным местом для отдыха у туристов изРоссии. О том, что может омрачить пребывание в этой стране, рассказала блогер Елизавета Мадрид.

Тревел-блогер из России раскрыла главный недостаток отдыха в Таиланде
© Слово и Дело

Путешественница отметила, что ей понравилась поездка в Таиланд.

Особенно сильно она запомнила атмосферу азиатской страны и местную еду. Однако впечатление от отдыха испортила грязь на улицах.

«Как будто нужно еще немножечко времени Таиланду, Бангкоку конкретно. Пару лет еще точно. Чтоб грязь там всю убрали. Там, конечно, грязно», — приводит слова блогера «Лента.ру».

Несмотря на то, что в Таиланде недостаточно чисто, Мадрид осталась довольна путешествием. Бангкок напомнил ей «немножко недостроенную» Москву.

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