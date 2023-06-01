Туристка упала со скалы и провела несколько часов на дне ущелья, дожидаясь спасателей. Об этом сообщает Daily Mail.

© Lenta.ru

По данным издания, инцидент произошел в национальном парке Кариджини в Западной Австралии. Путешественница поскользнулась и упала вниз около двух часов дня. Она получила легкие травмы, однако не могла выбраться из ущелья самостоятельно. Спасатели вызвали врачей, чтобы убедиться, что передвигать женщину безопасно.

На операцию по спасению ушло несколько часов. Туристку доставили в больницу к ночи того же дня. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.