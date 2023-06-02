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У россиян появилась возможность выгодно отдохнуть в Стамбуле

У россиян появилась возможность выгодно отдохнуть в Стамбуле летом 2023 года благодаря продлению полетной программы туроператора PEGAS Touristik. Об этом сообщается на Ассоциации туроператоров России (АТОР).

У россиян появилась возможность выгодно отдохнуть в Стамбуле
© Lenta.ru

Так, отечественные туристы могут приобрести семидневный тур на двоих в Стамбул с размещением в трехзвездочном отеле на завтраках от 77 тысяч рублей. В стоимость путевки входят расходы на перелет из Москвы в популярный турецкий город и обратно. Гостиница категории «четыре звезды» обойдется отдыхающим уже от 99 тысяч рублей, а проживание в пятизвездочном отеле — минимум в 166 тысяч рублей.

По информации туроператора, чаще всего путешественники отдают предпочтение гостиницам с тремя или четырьмя звездами. Фаворитами являются Burckin Hotel и A’la Sofia Hotel в историческом районе Султанахмет.

Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что Турция отказалась от идеи селить отдыхающих из России и Украины в разные гостиницы в этом сезоне. Дипломат объяснил подобное решение небольшим количеством конфликтных ситуаций между туристами в отелях за прошлый сезон.

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