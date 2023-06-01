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Известная блогерша назвала недостаток популярной у российских туристов страны

Известная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) побывала в Таиланде и назвала минус этой популярной у туристов страны. В интервью проекту «Пушка» она рассказала, что, по ее мнению, на улицах столицы Таиланда Бангкока недостаточно чисто. Видео доступно на YouTube.

Блогерша назвала недостаток популярной у россиян страны
© Lenta.ru

По словам блогерши, ей понравилась поездка в Таиланд, а особенно — атмосфера в этой стране и еда. Она также отметила, что Бангкок напомнил ей «немножко недостроенную» Москву.

«Как будто нужно еще немножечко времени Таиланду, Бангкоку конкретно. Пару лет еще точно. Чтоб грязь там всю убрали. Там, конечно, грязно», — поделилась блогерша.

Елизавета Мадрид — YouTube-блогерша, публикующая видео в жанре лайфстайл. На ее канал подписано более 700 тысяч человек.

Ранее бывшая ведущая тревел-шоу «Орел и решка» Юлия Коваль словом «шок» описала впечатления от поездки в Индию. Она призналась, что ей было очень сложно во время путешествия по этой стране.

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