Стало известно, сколько стоит улететь в Иран из Петербурга

Так, утренний рейс обойдётся в 8174 рубля. Время в полёте составит 4 часа 35 минут. Более поздний вылет, например, в 21:25, с пересадкой в Москве будет стоить 22886 рублей.

Вылететь из Тегерана можно за 10 тыс. рублей в дневное время: например, в 16:20. Можно добраться до Петербурга и с пересадкой в Москве за 14 тыс. рублей, но вылет из Ирана подойдёт только жаворонкам: отправление в 06:20.