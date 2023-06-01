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Стало известно, сколько стоит улететь в Иран из Петербурга

Так, утренний рейс обойдётся в 8174 рубля. Время в полёте составит 4 часа 35 минут. Более поздний вылет, например, в 21:25, с пересадкой в Москве будет стоить 22886 рублей.

Стало известно, сколько стоит улететь в Иран из Петербурга
© РЖД-Партнер

Вылететь из Тегерана можно за 10 тыс. рублей в дневное время: например, в 16:20. Можно добраться до Петербурга и с пересадкой в Москве за 14 тыс. рублей, но вылет из Ирана подойдёт только жаворонкам: отправление в 06:20.

Рейсы выполняются на воздушных судах Airbus A321 в компоновке 220 пассажирских мест.

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