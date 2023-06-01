Пассажиропоток на сети РЖД в мае вырос на 5,5%
Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» в мае этого года выросли на 5,5%. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе компании.
«По оперативным данным, в мае 2023 года с вокзалов и станций ОАО «РЖД» отправилось 102,5 млн пассажиров, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров составило 92,7 млн человек (плюс 5,3%), в дальнем следовании - 9,8 млн (плюс 7,2%)», - говорится в сообщении.
Отмечается, что за январь-май нынешнего года перевезено 466 млн пассажиров (плюс 8,9% к аналогичному периоду 2022 года), из них в пригородном сообщении - 423,5 млн (плюс 8%), в дальнем следовании - 42,5 млн (плюс 18%).