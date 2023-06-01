Эксперт Роспотребнадзора: в пляжном песке обитают патогенные грибы и глисты

Эксперт Роспотребнадзора Лебедев: в пляжном песке обитают патогенные грибы и глисты
Эксперт Роспотребнадзора Лебедев: в пляжном песке обитают патогенные грибы и глисты. Встречаются в нём и простейшие (лямблии, амёбы, трипаносомы), а также различные бактерии. Все они могут вызвать в организме определённые проблемы, заявил ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
По словам специалиста, особенно опасны «дикие» пляжи, а также песок у водоёма. Дело в том, что во втором случае песок никогда не обрабатывается какими-либо дезинфицирующими средствами. На глубине 5-6 см он является благоприятной средой для обитания и размножения самых разных микроорганизмов (преимущественно возбудителей грибковых инфекций), заявил Лебедев.
При этом риск заражения невелик в том случае, если песок сухой, горячий и сравнительно чистый.
Что точно не стоит делать на пляже?
Закапываться в песок или строить песочные фигуры. Всё из-за того, что микробы, которые есть в песке, могут попасть в микротрещины и ранки на коже и вызвать микоз или кандидоз.
Кстати, споры грибов легко проникают в размокшую после купания кожу стоп.
К слову, песок может не только занести заражение, но и убить. В Кировской области на городском пляже шестилетний ребёнок упал в яму с песком и задохнулся. Мальчик сам вырыл довольно большую яму, в которую и упал. Там он наглотался песка и стал задыхаться.