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Летний сезон открылся на арахлейских озерах

Большая часть туристических баз и гостевых домов, расположенных на побережье арахлейских озер, с сегодняшнего дня официально открыли летний сезон. Об этом сообщили в Минэкономразвития Забайкалья.

Летний сезон открылся на арахлейских озерах
© Zab.ru

«Погода уже летняя, поэтому подышать свежим воздухом, пройтись по экотропе, насладиться природными красотами и отведать новинки сезона в местных кафе можно уже сейчас. Многие из них вступили в лето обновленными», - рассказала замминистра экономического развития региона Юлия Иванова.

Напомним, что в марте замминистра экономического развития Забайкальского края Юлия Иванова выступила за введение платного проезда на Ивано-Арахлейские озера. По её мнению, забайкальцев еще с детства не научили выбрасывать мусор за собой, поэтому нужно убирать за ними, а на это нужен бюджет, что позволило бы получать за посещение людей около 69 млн рублей в год.

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