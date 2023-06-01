Летний сезон открылся на арахлейских озерах

«Погода уже летняя, поэтому подышать свежим воздухом, пройтись по экотропе, насладиться природными красотами и отведать новинки сезона в местных кафе можно уже сейчас. Многие из них вступили в лето обновленными», - рассказала замминистра экономического развития региона Юлия Иванова .

Напомним, что в марте замминистра экономического развития Забайкальского края Юлия Иванова выступила за введение платного проезда на Ивано-Арахлейские озера. По её мнению, забайкальцев еще с детства не научили выбрасывать мусор за собой, поэтому нужно убирать за ними, а на это нужен бюджет, что позволило бы получать за посещение людей около 69 млн рублей в год.