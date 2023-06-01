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«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Иркутска в Бангкок

Жители Иркутска смогут с 8 июля добираться до Таиланда самолетами «Аэрофлота» без пересадок – авиакомпания возобновляет прямые рейсы в Бангкок. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Иркутска в Бангкок
© РИА "ФедералПресс"

Из столицы Приангарья будут организованы вылеты дважды в неделю, по средам и субботам. Стоимость перелета в один конец составит от 47,1 тысячи рублей – в нее включена лишь ручная кладь весом до 10 кг. Время в пути составит 6 часов 20 минут. Пассажиров будут возить самолеты Boeing 737-800.

Кроме того, прямые рейсы с июля авиакомпания запустит из еще двух сибирских городов – Красноярска и Новосибирска.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что летом можно отдохнуть можно не только за границей: удивительные маршруты есть и в Приангарье в частности, на Байкале.

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