«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Иркутска в Бангкок
Жители Иркутска смогут с 8 июля добираться до Таиланда самолетами «Аэрофлота» без пересадок – авиакомпания возобновляет прямые рейсы в Бангкок. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Из столицы Приангарья будут организованы вылеты дважды в неделю, по средам и субботам. Стоимость перелета в один конец составит от 47,1 тысячи рублей – в нее включена лишь ручная кладь весом до 10 кг. Время в пути составит 6 часов 20 минут. Пассажиров будут возить самолеты Boeing 737-800.
Кроме того, прямые рейсы с июля авиакомпания запустит из еще двух сибирских городов – Красноярска и Новосибирска.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что летом можно отдохнуть можно не только за границей: удивительные маршруты есть и в Приангарье в частности, на Байкале.