В Ростовской области туристам предложат дегустировать черную икру

Ростовская область, 1 июня 2023. DON24.RU. Компания «Дон-батюшка» из Батайска построила цех по изготовлению икры осетровых пород рыб, сообщили в Правительстве Ростовской области.

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Планируется также построить инкубационный цех с устройством замкнутого водоснабжения по воспроизводству мальков. Батайская фирма занимается разведением осетровых пород: белуги, осетра, стерляди, севрюги и бестера, а также производством черной икры.

По словам представителей хозяйства, рассматривается вопрос о привлечении туристов для ознакомления с процессом производства осетровых и черной икры. С этой целью для туристов будут установлены беседки, организована рыбалка. Сейчас для приема гостей готовы специальные места для отдыха, прогулочные такси и лодки.