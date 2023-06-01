Сочи возглавил рейтинг самых популярных российских курортов в 2023 году. Об этом сообщает издание "Лента.ру".

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Курорты Краснодарского края на протяжении многих лет являются самыми востребованными направлениями для летнего отдыха среди россиян.

Российские граждане, планирующие отдых внутри страны, чаще всего выбирают Сочи. По данным АТОР самый дешевый тур в Сочи в 2023 году можно приобрести за 45 000 на десять дней.