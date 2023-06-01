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Сочи возглавил рейтинг самых популярных российских курортов

Сочи возглавил рейтинг самых популярных российских курортов в 2023 году. Об этом сообщает издание "Лента.ру".

Сочи возглавил рейтинг самых популярных российских курортов
© unsplash.com

Курорты Краснодарского края на протяжении многих лет являются самыми востребованными направлениями для летнего отдыха среди россиян.

Российские граждане, планирующие отдых внутри страны, чаще всего выбирают Сочи. По данным АТОР самый дешевый тур в Сочи в 2023 году можно приобрести за 45 000 на десять дней.

Сочи привлекает туристов красивой природой и огромным выбором видов активного отдыха. Однако, отмечают эксперты, пляжи Сочи не совсем подходят для детей. Здесь довольно крупная галька и резкий рельеф дна.

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