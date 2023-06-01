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В Индонезии пригрозили непослушным туристам депортацией

Правительство Индонезии намерено немедленно депортировать непослушных туристов, нарушающих правила пребывания в стране. С такой угрозой выступил министр юстиции и прав человека государства Ясонна Лаоли, передает телеканал TVOneNews.

«Сейчас ситуация с туристами на Бали, где проживает около 60 тысяч человек, определенно нехорошая», — пожаловался чиновник. Лаоли подчеркнул, что с января по май 2023 года с Бали были депортированы в страну происхождения 132 путешественника.

Министр также вспомнил о недавнем визите министра юстиции России Константина Чуйченко в Индонезию. По словам Лаоли, его российский коллега обратился к соотечественникам с просьбой подчиняться законам любой страны.

Ранее в мае власти Бали официально ограничили для туристов возможность арендовать транспортные средства, в том числе мопеды. Теперь отдыхающие могут брать в аренду байк только у тех компаний, которые являются членами торговых агентств или Ассоциации по аренде транспортных средств.

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